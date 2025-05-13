Edirne Sarayı'nın 17'nci yüzyıldaki halini gösteren gravür İsviçre'de çıktı

'SİYAH-BEYAZ BİR ÇİZİMİ VARDI'

Trakya Üniversitesi'nde öğretim görevlisi, sanat tarihçisi Altay Bayatlı, İsviçre'nin Zürih kentinin internette açık kaynaklarındaki arşivlerinde yaptıkları araştırmalarda, sarayın 17'nci yüzyıldaki durumunu harita üzerinde en net gösteren gravüre rastladıklarını söyledi. Edirne Sarayı'nın tasvir edildiği gravürün, Türkiye'de siyah-beyaz bir çiziminin olduğunu belirten Bayatlı, "Tosyavizade Rıfat Osman’ın, 1881 yılında yayınlanmış Antonie Galland'ın günlüklerine ait bir yayından bize aktardığı siyah-beyaz bir çizim vardı. Daha sonra Süheyl Ünver hocamız, bunu 1957 yılında ‘Edirne Sarayı’ diye Türk Tarih Kurumu’nda yayınladı, çok özel bir kitaptır zaten. Orada Edirne Sarayı ile ilgili siyah-beyaz bir çizim vardır. Biz buna Zürih arşivinde rastladık. Enteresan bir haritanın üzerinde, farklı bir şekilde, daha net, daha düzgün bir şekilde çizilmiş. Sonra anladık ki bu çizim, bunların öncüsü. Yani önce Edirne hakkında bilgi verilirken Galland'ın günlüklerinde kullanılmış. Daha sonra da Rıfat Osman, bunu kendi kalemiyle çizerek bize aktarmış, Süheyl hoca da Edirne Sarayı kitabında bunu kullanmış. Bu silsileyi takip ettik" dedi.