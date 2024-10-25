Edirne sınırda 7 terör örgütü üyesi yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Edirne sınırda 7 terör örgütü üyesi yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonlarda, yurt dışına yasadışı yollarla kaçmaya çalışan 7 terör örgütü üyesi yakalandı.

Jandarma ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda, PKK-KCK Silahlı Terör Örgütü üyesi 1 ve FETÖ Silahlı Terör Örgütü üyesi 6 kişinin sınır hattında yakalandığı bildirildi.

Operasyon sırasında yakalanan şahıslar, haklarındaki gerekli adli işlemlerin yapılması için adli makamlara sevk edildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, emniyet ve asayişin sağlanması adına operasyonların kesintisiz bir şekilde süreceğini ve sınır güvenliğini sağlama çabalarının artarak devam edeceğini belirtti.

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