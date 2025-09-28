Edirne sınırında düzensiz göçmen operasyonu: 5 Afganistan uyruklu şahıs yakalandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Edirne sınırında düzensiz göçmen operasyonu: 5 Afganistan uyruklu şahıs yakalandı

Edirne Uzunköprü'de, sınır birliklerinde gerçekleştirilen devriyede sırasında 5 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı.

YENİÇAĞ - Edirne / Ömer Ergin

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, sınır birlikleri tarafından gerçekleştirilen devriye faaliyeti sırasında 5 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan şahısların tamamının Afganistan uyruklu olduğu bildirildi.

ASKERİ YASAK BÖLGEDE TESPİT EDİLDİLER

Olay, 26 Eylül 2025 Perşembe günü saat 12.50 sıralarında, Uzunköprü'nün Eskiköy mülki sınırları içerisinde meydana geldi.

Demirköprü Hudut Karakol Komutanlığı unsurlarınca, 1'inci Derece Askeri Yasak Bölge içerisinde icra edilen faaliyet esnasında yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan 5 kişilik düzensiz göçmen grubu tespit edildi.

YASAL İŞLEMLER BAŞLATILDI

Yakalanan 5 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen hakkında, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa Muhalefet suçundan adli ve idari işlemler başlatıldı.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından, düzensiz göçmenlerin yasal süreçleri için Edirne Geri Gönderme Merkezi'ne (GGM) teslim edileceği açıklandı. Sınır birliklerinin, düzensiz göçle mücadele ve sınır güvenliğini sağlama faaliyetlerinin kararlılıkla sürdüğü belirtildi.

