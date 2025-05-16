Edirne, Tekirdağ, Kırklareli'de yaşayanlar dikkat! Meteoroloji’den kritik uyarı: Gece yarısı başlıyor

MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin açıklamasında, bu gece yarısından sonra Trakya’da yoğun yağış uyarısı yapıldı.
Açıklamada, “Trakya’da beklenen sağanak ve gök gürültülü yağışların, bu gece Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olacağı öngörülüyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış sırasında güçlü rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre: Ülke genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Marmara, Ege (Muğla ve Denizli hariç), Batı Karadeniz (Sinop hariç), İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Antalya, Isparta ve Kırıkkale çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ’da yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun batısında güney ve güneybatıdan kuvvetli (50-70 km/sa), Kıyı Ege ile Marmara’nın batısında kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği öngörülüyor. Marmara’nın güneyi, İç Anadolu’nun batısı ve Ege’de toz taşınımı bekleniyor.
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HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinde seyreden sıcaklıkların, iç ve doğu bölgelerde 3-5 derece artacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgar genellikle güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun batısında güney ve güneybatıdan kuvvetli (50-70 km/sa), Kıyı Ege ile Marmara’nın güneybatısında kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde olacak.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde cumartesi sabahı kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun batısında güney ve güneybatıdan kuvvetli (50-70 km/sa), Kıyı Ege ile Marmara’nın batısında kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) eseceği için olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak, batısı yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ’da cumartesi sabahı yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar güneyden kuvvetli (50-70 km/sa), batıda kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esecek. Güneyde toz taşınımı öngörülüyor.
BALIKESİR °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Cumartesi sabahı yerel kuvvetli yağış bekleniyor.
İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra hafif aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Cumartesi sabahı yerel kuvvetli yağış bekleniyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli (Muğla ve Denizli hariç) aralıklı yağışlı olacak. İç kesimlerde sağanak, kıyılarda gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgar güneyden kuvvetli (50-70 km/sa), kıyılarda kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) esecek. Bölgede toz taşınımı öngörülüyor.
A.KARAHİSAR °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, cuma sabahı aralıklı sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
İZMİR °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, cuma sabahı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, cuma sabahı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, cuma sabahı Antalya ve Isparta çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Batı Akdeniz’de güneyden kuvvetli rüzgar (50-70 km/sa) esecek.
ADANA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, cuma sabahı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, cuma sabahı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısı ile Kırıkkale çevrelerinde aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Batıda güneyden kuvvetli rüzgar (50-70 km/sa) esecek. Batıda toz taşınımı öngörülüyor.
ANKARA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KONYA °C, 28°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra bölge geneli (Sinop hariç) aralıklı sağanak yağışlı olacak.
BOLU °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra hafif aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra hafif aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra hafif aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçecek.
AMASYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçecek.
ERZURUM °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçecek.
DİYARBAKIR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Ege’de kuvvetli fırtına, Batı Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava: Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Rüzgar: Batı Karadeniz’de doğu ve güneydoğu, doğusu öğlen kuzeydoğudan 3-5; Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan 3-5, batısı 6 kuvvetinde.
Dalga: 1,0-2,0 m, Batı Karadeniz’in batısı 2,5 m.
Görüş: İyi, yağış anında orta.
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MARMARA
Hava: Parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan 3-5, gece güneybatıdan 5-7 kuvvetinde.
Dalga: 0,5-1,5 m, gece 2,5 m.
Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneydoğudan 5-7, öğleden itibaren 6-8, yer yer 9; Güney Ege’de güney ve güneydoğudan 6-8, yer yer 9, akşam 5-7, gece 4-6 kuvvetinde.
Dalga: 3,0-4,0 m.
Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Rüzgar: Batı Akdeniz’de doğu ve güneydoğudan 3-5, batısı 4-6, öğleden itibaren batısı 5-7; Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 3-5 kuvvetinde.
Dalga: 1,0-2,0 m, Batı Akdeniz’in batısı 3,0 m.
Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3-5 kuvvetinde.
Dalga: 0,25-0,75 m.
Görüş: İyi, yağış anında orta.