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Trakya'da buğday rekoltesi belli oldu. Rekolte 2 milyon 280 bin ton oldu

Trakya bölgesinde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da bu yıl buğday rekoltesi 2 milyon 280 bin ton oldu.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 15:32
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Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde buğday rekoltesi 2 milyon 280 bin ton oldu

Trakya'da buğday rekoltesi belli oldu. Rekolte 2 milyon 280 bin ton oldu
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Trakya'da bu yıl 4 milyon 376 bin dekar alanda buğday ekimi yapıldı. Geçen yıl buğday ekim alanı 4 milyon 446 bin dekar olan bölgede bu sene çiftçinin bir kısmının buğday yerine ayçiçeği yetiştirmeyi tercih ettiği belirtiliyor.

Bu yıl ekim alanındaki azalma, Trakya'nın buğday rekoltesine de yansıdı. Geçen yıl 2 milyon 287 bin ton buğdayın üretildiği bölgede, bu sene 2 milyon 280 bin ton ürün alındı.

Kırklareli'nde ekim alanı da rekolte de arttıGeçen yıl 1 milyon 170 bin dekar alanda ekilen buğdaydan 620 bin ton buğdayın hasat edildiği Kırklareli'nde bu yıl hem ekim alanı hem de rekolte arttı.

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