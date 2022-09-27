Trakya'da buğday rekoltesi belli oldu. Rekolte 2 milyon 280 bin ton oldu

Trakya'da bu yıl 4 milyon 376 bin dekar alanda buğday ekimi yapıldı. Geçen yıl buğday ekim alanı 4 milyon 446 bin dekar olan bölgede bu sene çiftçinin bir kısmının buğday yerine ayçiçeği yetiştirmeyi tercih ettiği belirtiliyor.

Bu yıl ekim alanındaki azalma, Trakya'nın buğday rekoltesine de yansıdı. Geçen yıl 2 milyon 287 bin ton buğdayın üretildiği bölgede, bu sene 2 milyon 280 bin ton ürün alındı.

Kırklareli'nde ekim alanı da rekolte de arttıGeçen yıl 1 milyon 170 bin dekar alanda ekilen buğdaydan 620 bin ton buğdayın hasat edildiği Kırklareli'nde bu yıl hem ekim alanı hem de rekolte arttı.