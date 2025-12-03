Saçlımüsellim ve Gemici köylerinde sınır birlikleri tarafından yapılan kontrollerde, yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu İran, Afganistan, Pakistan, Suriye, Lübnan, Fas, Mısır ve Filistin uyruklu 32 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.