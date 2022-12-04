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Edirne Uzunköprü’de icradan satılık tarla

T.C. Uzunköprü Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından Edirne Uzunköprü'de 14.854 m² tarla mahkemede satılacak.

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 10:55
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Edirne Uzunköprü’de icradan satılık tarla

Edirne Uzunköprü’de icradan satılık tarla
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ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Hamitli kırı Mevkii, 5816 Parsel, Dava konusu edilen taşınmaz kuru tarım arazisi olduğu
Adresi : Yeniköy/Uzunköprü/ EDİRNE. İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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