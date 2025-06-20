Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar hayatını kaybetti

Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar, bu akşam saatlerinde rahatsızlanarak Sultan 1’inci Murat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilenr Beypınar, yoğun bakım servisinde tedaviye kaldırıldı. Erdoğan Beypınar, tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi.

EDİRNE VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Edirne Valiliği, Erdoğan Beypınar’ın ölümünün ardından başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, “Kıymetli meslek büyüğümüz, abimiz, Vali Yardımcımız Erdoğan Beypınar’ı ani bir kalp krizi sonucu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kıymetli büyüğümüze Allah’tan rahmet ailesine, yakınlarına, sevenlerine sabırlar diliyoruz. Mekanı cennet olsun" ifadeleri kullanıldı.