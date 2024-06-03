Edirne Valisi Sezer: Sınır hattında 5 ayda 210 terör örgütü üyesi yakalandı

Vali Sezer, alınan tedbirler sayesinde Edirne'nin göç rotası olarak kullanımında yüzde 90 azalma olduğunu belirtti.

Vali Sezer, kamu kurum müdürleriyle düzenlediği asayiş toplantısının ardından yaptığı açıklamada, terör örgütü üyelerinin geçişi, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır kapılarındaki gurbetçi yoğunluğuna değindi.

Göçmen kaçakçılığı ve yasadışı göçle mücadele

Edirne'nin sınır ili olması sebebiyle göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin önemine vurgu yapan Vali Sezer, yılın ilk beş ayında 8 bin 467 yasadışı göçmenin yakalandığını belirtti. Özellikle mayıs ayında 3 bin 21 kişinin yakalandığını ve bu sayının geçen seneye göre yüzde 50 artış gösterdiğini kaydetti. Yıl içinde 274 organizatör yakalanırken, sadece mayıs ayında 92 organizatör gözaltına alındı.

Göç rotasında büyük azalma

Vali Sezer, alınan etkili tedbirler sayesinde Edirne’nin göç rotası olarak kullanımının yüzde 90 azaldığını ifade etti. Bu başarıda organizatörlere ve yerel işbirlikçilere karşı yapılan operasyonların büyük payı olduğunu belirtti.

Gurbetçi yoğunluğuna hazırlıklar

Yaz tatili dolayısıyla gurbetçilerin Türkiye'ye gelişlerinin başladığını belirten Sezer, Edirne'deki dört kara sınır kapısında yoğunluk yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alındığını söyledi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile emniyet birimlerinin personel takviyesi yaparak gurbetçilerin sorunsuz bir şekilde giriş yapmalarını sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Sınır kapılarında artan yoğunluk

Sınır kapılarında yolcu ve araç giriş-çıkışlarında geçen yıla oranla yüzde 14 artış yaşandığını söyleyen Sezer, ilk beş ayda 4 milyon 842 bin 877 yolcu ve 1 milyon 475 bin 273 aracın giriş-çıkış yaptığını kaydetti. Mayıs ayında 440 bin 540 araç giriş-çıkışı ile yoğunluk devam etti.

Uyuşturucu ile mücadelede başarı

2024'ün ilk beş ayında uyuşturucu yakalamalarında geçen yıla göre yüzde 71 artış olduğunu belirten Sezer, mayıs ayında sınır kapılarında 641 kilogram esrar ele geçirildiğini ve 17 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Vali Sezer, uyuşturucunun ülkeye girişini engellemek ve gençleri korumak için çalışmaların aralıksız devam edeceğini vurguladı.