Edirne ve Kırklareli'nde sağanak yağmura teslim

Kaynak: AA
Edirne ve Kırklareli'nde sağanak yağmura teslim

Edirne ve Kırklareli'nde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar dışarı çıkmakta zorlandı.

Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak zaman zaman etkili oluyor.

Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentte sağanağın aralıklarla sürmesi öngörülüyor, yarın ise kar yağışı bekleniyor.

- Kırklareli

Kırklareli'nde ise sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Bazı vatandaşlar otobüs durakları ile iş yerlerinin tentelerinin altında yağıştan korunmaya çalıştı.

Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın yarın yerini kar yağışına bırakmasını öngörülüyor.

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