Edirne ve Kırklareli’ni sağanak vurdu: Vatandaşlar zor anlar yaşadı

Edirne ve Kırklareli'nde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

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Edirne ve Kırklareli’ni sağanak vurdu: Vatandaşlar zor anlar yaşadı 1

Edirne'de aniden başlayan sağanak nedeniyle bazı vatandaşlar iş merkezlerinin girişi, dükkanların güneşlikleri ya da otobüs durakları gibi korunaklı yerlere sığınıp yağışın dinmesini bekledi.

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Edirne ve Kırklareli’ni sağanak vurdu: Vatandaşlar zor anlar yaşadı 2

Havanın kapalı olduğu kentte yağış, zaman zaman durup zaman zaman şiddetini artırıyor.

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Edirne ve Kırklareli’ni sağanak vurdu: Vatandaşlar zor anlar yaşadı 3

Hava sıcaklığının 24 derede olduğu ilde sağanağın yarına kadar etkili olması bekleniyor.

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Edirne ve Kırklareli’ni sağanak vurdu: Vatandaşlar zor anlar yaşadı 4

Kırklareli'nde de sağanak etkili oluyor.

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Edirne ve Kırklareli’ni sağanak vurdu: Vatandaşlar zor anlar yaşadı 5

Ara ara şiddetini arttıran yağış nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu.

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Edirne ve Kırklareli’ni sağanak vurdu: Vatandaşlar zor anlar yaşadı 6

Trafikte de aksamalar meydana geldi.

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Edirne ve Kırklareli’ni sağanak vurdu: Vatandaşlar zor anlar yaşadı 7

İtfaiye ekipleri, su birikintilerinin oluştuğu bölgelerde rögar kapaklarını açıp, suyun tahliyesini sağladı.

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Edirne ve Kırklareli’ni sağanak vurdu: Vatandaşlar zor anlar yaşadı 8

Hava sıcaklığının 22 derece olduğu bölgede, yağışın gün boyu aralıklarla etkili olması bekleniyor.

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Edirne ve Kırklareli’ni sağanak vurdu: Vatandaşlar zor anlar yaşadı 9
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Edirne ve Kırklareli’ni sağanak vurdu: Vatandaşlar zor anlar yaşadı 10
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Edirne ve Kırklareli’ni sağanak vurdu: Vatandaşlar zor anlar yaşadı 11
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