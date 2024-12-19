Edirne ve Tekirdağ sise gömüldü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Edirne ve Tekirdağ sise gömüldü

Edirne ve Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde yoğun sis meydana geldi. Vatandaşların zor anlar yaşadığı kentte görüş mesafesi 40 metrenin altına düştü.

Edirne sabah saatlerinden itibaren yoğun sisin etkisi altına girdi. Görüş mesafesi 40 metrenin altına kadar düştü. Kentte, Selimiye Camisi başta olmak üzere tarihi yapılar sisle kaplandı.

Polis ekipleri, trafikte sorun yaşanmaması için önemli noktalarda önlem aldı, sürücüleri uyardı.

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Hava sıcaklığının 4 derece olduğu kentte, sisin ilerleyen saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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EĞİTİM UÇUŞLARI İPTAL EDİLDİ

Tekirdağ'ın yüksek kesimleri de sabahın ilk saatleri ile yoğun sisin etkisi altına girdi. Çorlu, Çerkezköy Saray ilçelerinde etkili olan sis, görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürdü.

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Trafiğin yoğun olduğu ve fabrika servislerinin kullandığı Çorlu-Çerkezköy kara yolunda polis ekipleri önlem aldı.

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Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı'nda yapılması planlanan eğitim uçuşları da iptal edildi.

Edirne ve Tekirdağ sise gömüldü

Edirne ve Tekirdağ sise gömüldü

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