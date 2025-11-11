

Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Sığırcılı köyü yakınlarında devriye görevi yaptıkları sırada yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan yabancı uyruklu düzensiz göçmenleri tespit etti. Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.