Edirne'de 10 günlük kayıp sonrası korkunç gerçek: Cinayet

Kaynak: DHA
Edirne'de 10 günlük kayıp sonrası korkunç gerçek: Cinayet
Edirne'nin Hıdırağa köyünde 10 gündür kayıp olarak aranan Hamit Kır (51), köy yakınlarında öldürülmüş ve üzeri koyun derileri ve çöplerle kapatılmış şekilde gömülü halde bulundu.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

KAYIP KİŞİ ÖLDÜRÜLMÜŞ HALDE BULUNDU

Tarım aletleri tamiri yapan ve yalnız yaşayan Hamit Kır'dan 10 gündür haber alamayan komşuları jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Yapılan aramalar sonucunda Kır'ın cansız bedeni yaşadığı köye yakın bir arazide bulundu. Cesedin üzerinde koyun derileri ve çöplerle örtüldüğü belirlendi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından jandarma ekipleri, köyde bir ahırda çalışan İ.T.'yi gözaltına aldı. İ.T.'nin üzerinde Hamit Kır'a ait bir cep telefonu ele geçirildi. Yapılan incelemede İ.T'nin Kır'ın hesabından kendisine 500 TL. para transferi yaptığı da tespit edildi.

"KİMSEYE ZARARI DOKUNMAYAN BİR ADAMDI"

Kır'ın köylüsü Adil Gavaz, Kır'ın tek başına yaşadığını ve kimseye zararı dokunmayan birisi olduğunu söyledi. Gavaz, "Kimseyle kavgası olmayan bir adamdı. Yaklaşık 11 gündür kayıptı. Komşular bir süre sonra ortalıkta görünmeyince jandarmaya haber vermişler. 10 günden beri aranıyordu, gölet bölgesinde aramalar yoğunlaşmıştı. En son burada bulunmuş. Cesedin üzerinde koyun derileri ve çöpler varmış, orada kokuyu almış köpekler, o şekilde bulunmuş" dedi.

Soruşturma Sürüyor

Jandarma, olayla ilgili İ.T.'nin sorgusunu sürdürüyor. Cinayetin neden işlendiği ve şüphelinin Kır ile bağlantısı araştırılıyor.

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