Edirne’ye 11 milyon liralık yatırım

Trakya'nın en büyük ve kapsamlı sokak hayvanları barınaklarından biri olan Keşan ilçesine bağlı kırsal Paşayiğit Mahallesi'ndeki Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'nde sokak hayvanlarının yaşam kalitesini arttırmak amacıyla 12 dönüme ek olarak 50 dönümlük "doğal yaşam alanı" oluşturuluyor.

Edirne Valiliği'nin destekleriyle Keşan Belediyesi tarafından yürütülen doğal yaşam alanı projesi kapsamında alana yapılacak duvar, padok ve kulübelerin yapımına ilişkin sözleşme Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan ve firma yetkilileri tarafından imzalandı. Sahipsiz hayvanların yaşam koşullarını iyileştirme amacıyla kurulum çalışmaları süren alana, 11 milyon liralık yatırım yapılacak. Çalışma kapsamında Keşan, İpsala ve Enez ilçe merkezleri ile bu ilçelere bağlı toplam 82 köyde bulunan sahipsiz hayvanlar, bulundukları bölgelerde tehlike oluşturmadan toplanarak bakımevine getirilecek. Hayvanlar, rehabilitasyon işlemleri ardından sahiplendirilene kadar yapılacak doğal yaşam alanında hayatlarını sürdürecek.