2 terör şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Jandarma ekipleri, İpsala ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti.
Kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen Ş.S. ve M.S. yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerden Ş.S'nin FETÖ, M.S'nin terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak suçundan dosyalarının bulunduğu belirlendi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. (AA)
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