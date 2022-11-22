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2 terör şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK ve FETÖ şüphelileri gözaltına alındı.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 12:51
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Edirne'de 2 terör şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

2 terör şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
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Jandarma ekipleri, İpsala ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti.

Kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen Ş.S. ve M.S. yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Ş.S'nin FETÖ, M.S'nin terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak suçundan dosyalarının bulunduğu belirlendi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. ​​​(AA)

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