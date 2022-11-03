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20 gün sonra çürümüş cesedi bulundu

Edirne’de kötü kokular gelen eve giren polis ekipleri, 85 yaşındaki Osman Uğur’un çürümüş cansız bedeniyle karşılaştılar.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 15:02
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Edirne'de 20 gün sonra çürümüş cesedi bulundu

20 gün sonra çürümüş cesedi bulundu
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İHA'nın haberine göre; Edinilen bilgiye göre, Edirne’nin Sarıca Paşa Mahallesi Sadiye Zorlutuna sokakta bulunan evden kötü kokular gelmesi üzerine polis ekibi eve girdi. Yalnız yaşadığı öğrenilen 85 yaşındaki Osman Uğur’un 20 gün önce hayatını kaybettiği öngörülen yaşlı vatandaşın çürümüş cesediyle karşılaştı. haldeki cansız bedeniyle karşılaşan ekipler, evde araştırma yaptı.


OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Olay yeri inceleme ekibi ve savcı tarafından yapılan incelemenin ardından, Uğur’un cesedi Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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