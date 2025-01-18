Edirne’de 20 tonluk tır köprüden düştü: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Sırbistan uyruklu sürücüsünün kullandığı CA 189 VJ plakalı tır, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu bariyerleri yıkarak köprüden düştü. Kazada tır sürücüsü ve yanında bulunan bir kişi yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve emniyet güçleri sevk edildi. Yaralılar, bulundukları yerden çıkarılarak ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

KAZA SONRASI TRAFİK DÜZENLEMESİ YAPILDI

Olay yerine gönderilen çekici vinçle yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucu tır, köprü üzerine çıkarıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, Uzunköprü- Keşan yolu yaklaşık 3 saat boyunca kapalı kaldı ve yapılan çalışmaların ardından tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili olarak emniyet güçleri tarafından tahkikat başlatıldı.