Edirne’de 21 terör örgütü üyesi yakalandı

Edirne Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Terörle Mücadele faaliyetleri çerçevesinde; Yunanistan ülkesine illegal yollardan geçmeye çalışan FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyesi 15 şahıs, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi 5 şahıs ve DEAŞ Silahlı Terör Örgütü Üyesi 1 şahıs olmak üzere toplam 21 Terör Örgütü Üyesi, Emniyet ve Asayişin sağlanmasına yönelik icra edilen faaliyetler çerçevesinde; çeşitli suçlardan aranan 11 ’i yabancı uyruklu şahıs olmak üzere toplam 25 şahıs ile Askeri Suçlardan aranan 23 şahıs yakalanarak haklarında gerekli yasal işlemler yapılmıştır. Terörle Mücadele faaliyetleri ile Emniyet ve Asayişin sağlanmasına yönelik çalışmalara, yine halkımızın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir".