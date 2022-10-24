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Edirne’de 21 terör örgütü üyesi yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, son bir haftalık süre içerisinde icra edilen faaliyetler neticesinde, 21 terör örgütü üyesi yakalandı.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 16:37
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Edirne’de 21 terör örgütü üyesi yakalandı

Edirne’de 21 terör örgütü üyesi yakalandı
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Edirne Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Terörle Mücadele faaliyetleri çerçevesinde; Yunanistan ülkesine illegal yollardan geçmeye çalışan FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyesi 15 şahıs, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi 5 şahıs ve DEAŞ Silahlı Terör Örgütü Üyesi 1 şahıs olmak üzere toplam 21 Terör Örgütü Üyesi, Emniyet ve Asayişin sağlanmasına yönelik icra edilen faaliyetler çerçevesinde; çeşitli suçlardan aranan 11 ’i yabancı uyruklu şahıs olmak üzere toplam 25 şahıs ile Askeri Suçlardan aranan 23 şahıs yakalanarak haklarında gerekli yasal işlemler yapılmıştır. Terörle Mücadele faaliyetleri ile Emniyet ve Asayişin sağlanmasına yönelik çalışmalara, yine halkımızın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir".

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