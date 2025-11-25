Edirne'nin Keşan ilçesinde Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Kadına şiddet konusunda toplum bilinci oluşturmak amacıyla Şehitlik Parkı önünde kortej oluşturan kadınlar, ellerinde taşıdıkları pankart ve dövizlerle sloganlar atarak Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Yürüyüşe erkekler de destek verdi. Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklamasını okuyan Keşan Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Kafalı, 25 Kasım 1960 yılında Mirabel kardeşlerin katledilmesinden bugüne kadar kadına yönelik şiddetin azalmadan artarak devam ettiğini söyledi.

'İSTEĞİMİZ; GÜVENCELİ VE İNSANCA YAŞAM'

Kafalı, "Hele ki son yıllarda her sabah uyandığımızda 3-4 kadının katledilmesine şahit oluyoruz. Artık yeter diyoruz. Kadınlar olarak isteğimiz; güvenceli ve insanca yaşam. Çok şey mi istiyoruz? Tüm zorluklara rağmen eşit, özgür ve güvenceli yaşam için mücadele ediyoruz. Lütfen bizi duyun artık. Çalmaya çalıştığınız bu hayat bizim, tahakküm altına almaya çalıştığınız bu beden bizim, karartmaya çalıştığınız bu umut bizim" dedi.

'NE KORKUMUZ NE SUSKUNLUĞUMUZ VAR'

Saliha Kafalı, "Katledilen, güvencesiz koşullarda, iş cinayetlerinde öldürdüğünüz kız kardeşlerimizin, geleceğini çaldığınız kadınların, çocukların hesabını sormak için meydanlardayız. Bilsinler ki ne korkumuz ne suskunluğumuz var. Öfkemizi örgütlemeye, meydanlarda isyanımızı haykırmaya devam edeceğiz. Kazanılmış haklarımızın gaspına ve nefretin yasalaştırılmasına karşıyız. Bizler erkek egemen zihniyetin karanlığına karşı birbirimizin ışığı olacağız. Bu ülkede tüm kadınlarımız, güvende, özgür, eşit bireyler olarak tüm haklarını kullanana dek mücadelemize devam edeceğiz. Bizler, günün hangi saati olursa olsun, evlerimize rahatça yürümek istiyoruz. Unutmayın ki kadınlar, toplumu hayatta tutan gizli kahramanlardır. Şiddet ve kadın kelimesinin yan yana gelmediği bir dünya dileğiyle" diye konuştu.