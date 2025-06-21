Edirne'de 4 araç birbirine girdi

Kaynak: DHA
Edirne'de 4 araç birbirine girdi

Edirne’de 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Edirne'de gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Kuvayi Milliye Bulvar ile Bahriye Üçok Caddesi’nin kestiği kavşakta kaza meydana geldi.

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E.Ö. yönetimindeki 34 DZB 044 plakalı cip ile E.B.’nin kullandığı 22 BF 047 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, ticari araç ile otomobile çarptı.

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Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan E.B.C.’nin hafif yaralandığı belirlendi. E.BC., Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü.

Güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

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