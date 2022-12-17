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Edirne’de 49 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Edirne’de, jandarma ve polis ekiplerince son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 49 kilo uyuşturucu ele geçilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 16:45
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Edirne’de 49 kilo uyuşturucuya 5 gözaltı

Edirne’de 49 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda; 42 kilo 514 gram skunk, 15 gram metamfetamin, 1 kilo 575,68 gram esrar, 4 kilo 500 gram kubar esrar, yaklaşık 2 gram eroin, 13 sentetik ecza maddesi, hassas terazi, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 tabanca, 25 tabanca mermisi, 1 kurusıkı tabanca, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1850 euro, 545 leva ve 1850 lira ele geçirildi.

Operasyonlarda 26 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak’, ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak’ suçlarından aranan 5 kişi ise yakalanarak gözaltına alındı.

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