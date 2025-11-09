YENİÇAĞ - Edirne / Ömer Ergin
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü yakalandı.
Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçemiz genelinde yaptığı çalışma sonrası bazı adreslere operasyon düzenledi.
Gerçekleşen operasyonlarda, “Hırsızlık, uyuşturucu madde kullanma, dolandırıcılık, konut dokunulmazlığını ihlal ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü İ.S., H.Ç., E.S., V.C., ve S.K. yakalandılar.
Hakkında yakalama kararı ve kesilmiş hapis cezaları bulunan;
“Hırsızlık” suçundan “1 YIL” hapis cezası bulunan İ.S. isimli şahıs,
“Dolandırıcılık” suçundan “4 YIL 6 AY” hapis cezası bulunan H.Ç. isimli şahıs,
“Konut Dokunulmazlığının İhlali” suçundan “1 YIL 8 AY” hapis cezası bulunan E.S. isimli şahıs,
“Uyuşturucu Madde Kullanma” suçundan “1 YIL 8 AY” hapis cezası bulunan V.C. isimli şahıs,
“Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma” suçundan “11 AY 7 GÜN” hapis cezası bulunan S.K. isimli şahıs olmak üzere; hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildiği açıklandı.