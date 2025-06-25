Edirne’de acı olay! Aile yok oldu: Yürekleri yaktı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Edirne Uzunköprü’de otomobil, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaca çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2'si 10 yaşından küçük 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Uzunköprü ilçesine bağlı Yeniköy'de meydana geldi. Henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen otomobil, sürücüsün kontrolünden çıkarak ağaca çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2'si 10 yaşından küçük 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İhbarla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Edirne Valisi Yunus Sezer, kaza yerine giderek incelemelerde bulundu. Sezer, "Otomobil kontrolden çıkıp ağaca çarpıyor. 2'si 10 yaşından küçük 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı" dedi.

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