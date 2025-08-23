Edirne’de ağaç devrildi: Toplu taşıma aracının üzerine düştü!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Edirne'de devrilen ağaç, bir toplu taşıma aracı ile park halindeki otomobile zarar verdi.

Edirne'de Atatürk Bulvarı üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda yol kenarındaki bir ağaç köklerinin zayıflaması ve bağlarının kopması sonucu yola devrildi. Bulvar üzerinde seyir halinde olan toplu taşıma aracının üzerine düşen ağaç, araçta yolcu bulunmaması nedeniyle yaşanacak bir faciayı önledi. Aynı olayda park halindeki bir otomobilde de maddi hasar oluştu.

Kazanın ardından Atatürk Bulvarı Kapıkule istikameti bir süre araç trafiğine kapatılırken, ağacın bakımının zamanında yapılmadığı ve köklerinin zayıflığı nedeniyle devrildiği değerlendirildi.

