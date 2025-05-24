Edirne'de "Aile Festivali" gerçekleştirildi

Keşan Gündüz Yaşam Merkezi'nde başlayan "Aile Festivali"nde konuşan Keşan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Nergis Mustafapaşa, ailenin; geçmişten bugüne ülkenin, milletin birliğinin, beraberliğinin ve devamlılığının teminatı olduğunu vurgulayarak, "2025 yılı Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile "Aile Yılı" ilan edilmiştir. 2025 yılında ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik çeşitli etkinlikler ve projeler hayata geçirilecektir. Bakanlığımızın misyonu bireyin, ailenin ve toplumsal değerlerimizin korunması güçlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri geliştirmek ve uygulamaktır" dedi.

Mustafapaşa'nın Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'nün hizmetleri hakkında bilgi vermesinin ardından, hazırlanan gösteriler sahnelendi. Engelsiz Yaşam Merkezi "Nazar Boncuğu" grubundaki özel çocukların gösterisi beğen aldı. Gösterilerin ardından tüm katılımcılar tarafından "Aile Yılı Pastası" kesildi.