Edirne'de arkadaşını boğazından bıçakladı

Olay, Edirne’nin Lalapaşa ilçesinde, TOKİ Konutları yolunda gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 59 UK 202 plakalı otomobilde bulunan H.K. ile U.T. arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı bir kavgaya dönüştü.

Araç içinde yaşanan arbede sırasında H.K., arkadaşı U.T.’yi bıçakla boğazından ağır yaraladı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralı U.T.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri, olayla ilgili detaylı inceleme başlattı. Soruşturma devam ediyor.