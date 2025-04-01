Edirne'de arkadaşını boğazından bıçakladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Edirne'de arkadaşını boğazından bıçakladı

Edirne’de, otomobilde seyahat eden iki arkadaş arasında başlayan tartışma bıçaklı kavgaya döndü ve bir kişi boğazından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay, Edirne’nin Lalapaşa ilçesinde, TOKİ Konutları yolunda gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 59 UK 202 plakalı otomobilde bulunan H.K. ile U.T. arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı bir kavgaya dönüştü.

Araç içinde yaşanan arbede sırasında H.K., arkadaşı U.T.’yi bıçakla boğazından ağır yaraladı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralı U.T.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri, olayla ilgili detaylı inceleme başlattı. Soruşturma devam ediyor.

aw424364-05.jpg

aw424364-04.jpg

aw424364-03.jpg

aw424364-02.jpg

aw424364-01.jpg

Son Haberler
Haaland’ın forma giyemeyeceği maçlar ortaya çıktı: Guardiola kötü haberi duyurdu
Haaland’ın forma giyemeyeceği maçlar ortaya çıktı: Guardiola kötü haberi duyurdu
46 kaçak lastik botta yakalandı
46 kaçak lastik botta yakalandı
Edirne'de arkadaşını boğazından bıçakladı
Edirne'de arkadaşını boğazından bıçakladı
Saniyelerle kurtuldu: Fırtına kentte yaşamı olumsuz etkiliyor
Saniyelerle kurtuldu: Fırtına kentte yaşamı olumsuz etkiliyor
Ahırda 'akım' dehşeti: Onlarca büyükbaş hayvan akıma kapıldı, 4’ü telef oldu
Ahırda 'akım' dehşeti: Onlarca büyükbaş hayvan akıma kapıldı, 4’ü telef oldu