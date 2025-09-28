Edirne’de baba-oğuldan kıraathanede silahlı saldırı: 1 ölü

Kaynak: İHA
Edirne’de baba-oğuldan kıraathanede silahlı saldırı: 1 ölü

Edirne’nin İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu beldesinde baba ve oğlunun kıraathanede silahla saldırdığı şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, A.Ö. (19) ve babası E.Ö. (55), aralarında husumet bulunan M.A.’nın (33) bulunduğu kıraathaneye gitti. A.Ö.’nün tabancayla, E.Ö.’nün ise av tüfeğiyle ateş etmesi sonucu M.A. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde M.A.’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. M.A.’nın cenazesi, savcı ve jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından İpsala Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından A.Ö. ve E.Ö. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

