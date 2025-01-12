Edirne’de beklenen kar yağışı başladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Edirne’de beklenen kar yağışı başladı

Balkanlardan gelen soğuk havanın etkisi ile Edirne’de beklenen kar yağışı başladı. Yağışın ilerleyen saatlerde devam edeceği öğrenildi.

Balkanlar’dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Şehir merkezinde karla karışık yağmur yağarken, kar yağışının ilerleyen saatlerde sürmesi bekleniyor.

aw368795-03.jpg

Lalapaşa ilçesinin yüksek kesimleri ve bazı köylerde kar etkili oldu. Bulgaristan’a ulaşımın sağlandığı Hamzabeyli sınır kapısı yolu da kar nedeniyle beyaza büründü. Sınıra yakın köylerde kar yağışı başladı, Hamzabeyli köyü kısa sürede beyaza büründü.

aw368795-01.jpg

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü bölgede kar yağışının yarın da aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Son Haberler
Sahilde ölü yunus buldu
Sahilde ölü yunus buldu
Şırnak’ta kömür yüklü TIR’da eli geçirildi! 50 kilo. 15 gözaltı
Şırnak’ta kömür yüklü TIR’da eli geçirildi! 50 kilo. 15 gözaltı
Uludağ'da tatil izdihamı! Uzun kuyruklar oluştu tur otobüsleri yolda kaldı... Otellerine yürüyerek gittiler
Uludağ'da tatil izdihamı! Uzun kuyruklar oluştu tur otobüsleri yolda kaldı... Otellerine yürüyerek gittiler
Gaziantep'te taksiciyle tartışan yolcu kaputa çıktı
Gaziantep'te taksiciyle tartışan yolcu kaputa çıktı
Sosyal yardımda rakamlar netleşti! Bakan Göktaş duyurdu! Kim, ne kadar alacak?
Sosyal yardımda rakamlar netleşti! Bakan Göktaş duyurdu! Kim, ne kadar alacak?