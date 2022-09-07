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Edirne’de belediyeye çöp kumpası

Edirne’de, konteynerlerdeki çöpleri yere döken kimliği belirsiz kişi hakkında, belediye tarafından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 06:22
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Edirne’de belediyeye çöp kumpası! Konak’ta da çöpler sokağa atılmıştı

Edirne’de belediyeye çöp kumpası
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Edirne Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, geçen pazar gittikleri Atatürk Caddesi Ayşekadın mevkinden Şükrüpaşa Caddesi’ne kadar olan bölümdeki konteynerlerdeki çöplerin rastgele yola atıldığını gördü. İşçilerin durumu amirlerine bildirmesiyle inceleme başlatıldı. İnceleme sonucunda, tüm konteynerlerdeki çöplerin yola rastgele atıldığı belirlenirken, belediye ekipleri durumu fotoğraflarla raporlayarak, bölgeyi temizledi. Yapılan incelemede, çevrede yaşayanların da çekmiş olduğu cep telefonu kamera kayıtlarıyla, olayın henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

Edirnede belediyeden konteynerlerdeki çöpü yere döken şüpheli için suç duyurusu

DHA’nın haberine göre; Edirne Belediyesi, düzenlenen raporlar doğrultusunda Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunarak, şüphelinin yakalanması için hukuki işlem başlattı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, olayın çevredekiler tarafından büyük tepki çektiğini ve bu nedenle de çöpleri etrafa saçan kişinin yakalanarak, cezalandırılmasını talep ettiklerini söyledi.

Edirnede belediyeden konteynerlerdeki çöpü yere döken şüpheli için suç duyurusu

KONAK BELEDİYESİ’NE DE YAPILMIŞTI

AKP İzmir Konak İlçe Başkanı Said Başdaş da CHP’li Konak Belediyesi’nin çöpleri sokağa atıp kaçtığını öne sürmüştü. CHP’li Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da çöplerin belediyeye ait olmayan kamyonlarla sokağa döküldüğünü gösteren görüntüleri Belediye Meclisi’nde izleterek olay hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söylemişti.

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