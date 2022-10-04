Edirne'de bir TIR'da 95 kilo 754 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışmalar sonucu Y.G'nin sürücülüğünü yaptığı TIR'ı otoban gişelerinde durdurdu.

Yapılan aramada TIR'ın dorse bölümünde 94 kilo 754 gram sentetik uyuşturucu ile 3 tabanca ve bu tabancalara ait susturucu ele geçirildi.

TIR'ın sürücüsü Y.G. ekiplerce gözaltına alındı. (AA)