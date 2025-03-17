Edirne'de cadde ve sokaklar göle döndü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Edirne'de cadde ve sokaklar göle döndü

Edirne'de etkili olan gök gürültülü sağanakta cadde ve sokaklar göle döndü.

Edirne'de geçtiğimiz hafta etkili olan güneşli hava yerini soğuk ve yağışlı havaya bıraktı. Kentte etkili olan gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

aw414525-02.jpg

Kentin en işlek noktalarından birisi olan Saraçlar Caddesi de kısa sürede göle döndü. Bir iş merkezinin önünde mahsur kalan vatandaşların imdadına yine başka bir vatandaş yetişti. Yoldan geçen bir vatandaş, bölgede gördüğü paletle mahsur kalan vatandaşların karşıya geçmelerine destek oldu.

aw414525-03.jpg

Trafikte de zaman zaman aksamalar yaşandı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, sürücüleri dikkatli gitmeleri konusunda uyardı.
Kentte geçtiğimiz hafta 24 dereceye kadar çıkan hava sıcaklıkları ani düşüşle 16 dereceye kadar geriledi. Kentte sağanağın belli aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Son Haberler
Pilava eklendiğinde lezzeti katlanıyor! Sadece 1 kaşık eklemek yeterli oluyor
Pilava eklendiğinde lezzeti katlanıyor! Sadece 1 kaşık eklemek yeterli oluyor
Edirne'de cadde ve sokaklar göle döndü
Edirne'de cadde ve sokaklar göle döndü
Erdoğan seçim için tarih verdi...
Erdoğan seçim için tarih verdi...
İETT otobüsü kaza yaptı, yol trafiğe kapandı
İETT otobüsü kaza yaptı, yol trafiğe kapandı
Belediye başkanı istifa etti! Yangın faciası sonu oldu. Kuzey Makedonya karıştı
Belediye başkanı istifa etti! Yangın faciası sonu oldu. Kuzey Makedonya karıştı