Edirne'de 'çakarlı' otomobilin sürücüsüne ceza yağdı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Edirne'de 'çakarlı' otomobilin sürücüsüne ceza yağdı

Edirne'de 'çakarlı' otomobilin sürücüsüne 6 bin 439 lira ceza geldi.

'Çakarlı' otomobilin sürücüne ceza yağdı

Edirne'nin Enez ilçesinde, trafik kurallarına aykırı şekilde çakar lamba takılan bir otomobilin sürücüsüne 6 bin 439 lira tutarında ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nın ekipleri, Keşan-Enez yol güzergahında bulunan Akhoca köyü yakınlarında gerçekleştirdikleri denetimler sırasında, O.C. isimli sürücünün kullandığı ve usulsüz çakar lambaları tespit edilen otomobili durdurdu.

Yapılan incelemenin ardından sürücü O.C.'ye, kurallara aykırı çakar kullanımı nedeniyle 6 bin 439 lira miktarda idari para cezası uygulandı ve araçtaki çakar lambalar söküldü.

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