Edirne'de çıkan orman yangını söndürüldü

Kaynak: DHA
Edirne'de çıkan orman yangını söndürüldü

Edirne'de orman yangını kontrol altına alındı.

Edirne'nin Enez ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı Büyükevren köyü sahili yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

edirnede-cikan-orman-yangini-sonduruldu-801375-237215-2.jpg

Alevlere, havadan 1 yangın söndürme helikopteri ve 3 uçak, karadan ise arazöz, su tankeri ve çok sayıda personelle müdahale edildi. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında 5 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Son Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu! Dikkat çeken açıklama
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu! Dikkat çeken açıklama
Seyir halinde araç alev alev yandı
Seyir halinde araç alev alev yandı
Müthiş düello: Bayern yıkıldı, PSG yaralandı
Müthiş düello: Bayern yıkıldı, PSG yaralandı
Saçınızda bir tane bile beyaz kalmayacak! Saç beyazlamasını tersine çeviren mucize karışım
Saçınızda bir tane bile beyaz kalmayacak! Saç beyazlamasını tersine çeviren mucize karışım
Ünlü oyuncu teknede fena yakalandı! Daha fazla saklayamadı
Ünlü oyuncu teknede fena yakalandı! Daha fazla saklayamadı