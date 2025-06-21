Edirne'de dolu yağışı etkili oldu



Ani hava değişimiyle birlikte başlayan dolu yağışı, Uzunköprü'ye bağlı Süleymaniye, Harmanlı ve Hasanpınar köylerinde de etkili oldu. Özellikle ekili tarım arazilerinde ciddi hasar meydana geldi. Meteoroloji verilerine göre, yağış sırasında hava sıcaklığı yaklaşık 10 derece birden düştü. Bölgedeki sağanak ve dolu yağışının aralıklarla devam ettiği bildirildi.

Dolu yağışı nedeniyle büyük endişe yaşayan çiftçiler, ürünlerdeki zararın boyutunun gün ağardığında daha net ortaya çıkacağını ifade etti.