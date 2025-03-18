Edirne'de ekipler devrilen ağaç için seferber oldular

Düzenleme: Kaynak: İHA
Edirne'de ekipler devrilen ağaç için seferber oldular

Edirne'de fırtına ve sağanak yağış sonrası yola bir ağaç devrildi. Sürücülere zor anlar yaşatan olay sonrası trafik polisi devrilen ağacı kaldırmak için seferber oldu.

Edirne'nin Karağaç Mahallesi Lozan Caddesi üzerinde bulunan Kent Ormanı'ndaki bir ağaç devrilerek yola düştü. O esnada yoldan geçen araç ve yaya bulunmaması nedeniyle kaza ve yaralanma yaşanmaması yüreklere su serpti. İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri gönderildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri çevre güvenliği alırken bir diğer yandan da ağacı kaldırmak için seferber oldu. Belediye ekipleri de, motorlu testere yardımı ile ağacı keserek kamyona yükledi. Temizlik çalışmalarının ardından yol trafiğe açıldı. Edirneli vatandaşlardan Nevzat Ablak, polislerin olay yerine gelerek yolu trafiğe açtığını belirtti.

Edirne'de ekipler devrilen ağaç için seferber oldular

Edirne'de ekipler devrilen ağaç için seferber oldular

Edirne'de ekipler devrilen ağaç için seferber oldular

Edirne'de ekipler devrilen ağaç için seferber oldular

Edirne'de ekipler devrilen ağaç için seferber oldular

Edirne'de ekipler devrilen ağaç için seferber oldular

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