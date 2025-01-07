Edirne’de ekmeğe zam istiyorlar

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak, Edirne’de 220 gram ekmeğin fiyatının 15 lira olması için Ticaret Bakanlığı’na başvurduklarını söyledi. Irmak, “Biz birinci kararı aldık. 220 gram ekmeğe 15 lira olarak belirledik. Bakanlığa gönderdik. Bakanlıktan cevaba göre ikinci kararı alıp göndereceğiz. İnşallah Ramazan ayına kadar yetiştirmeyi planlıyoruz” dedi.

Edirne’de 210 gram ekmek 10 TL’den satılıyor. Fırıncılar ise 220 gram ekmeğe 15 TL fiyat istiyor. Irmak, kentteki fırıncıların ekmeğe zam talebinin olduğunu, odanın yönetim kurulunun 220 gram ekmeğe 15 lira fiyat verilmesi kararı aldığını açıkladı. Irmak, Ticaret Bakanlığı’na yazdıkları dilekçeyle ekmeğe zam taleplerinin mart ayının ilk haftası uygulanmasını beklediklerini ifade etti.

“RAMAZAN AYINA KADAR YETİŞTİRMEYİ PLANLIYORUZ”

Irmak, şunları kaydetti:

“Ekmek fiyatlarının yeniden güncellenmesi lazım. Bakanlığımız 2 ayrı bir süreç getirdi. Biz yönetim kurulundan fiyat belirleyip bakanlığa yazıyoruz. 30 gün cevap verme süresi, cevap gelmiyor zaten. 30 gün sonra bir kere daha karar alıp göndermemiz lazım. Biz birinci kararı aldık. 220 gram ekmeğe 15 lira olarak belirledik. Bakanlığa gönderdik. Bakanlıktan cevaba göre ikinci kararı alıp göndereceğiz. İnşallah Ramazan ayına kadar yetiştirmeyi planlıyoruz. Şu an ekmek fiyatı belirlemeye niyetlenseniz 3 aylık bir zaman dilimi var. Sadece buğday değil, işçi gideri arttı. Asgari ücretin artması, doğal gaz, elektrik, mazot bunların hepsi ekmek fiyatını etkileyen faktörler.

Unun çuvalı, biz 210 gram ekmeğe 10 lira fiyat verdiğimiz zaman 500- 550 lira bandıydı. Şu an 50 kiloluk bir çuval un 800 lira. Ama bu gün için 800 lira. 800 lirayken buğday 11- 12 lira bandındaydı. Dün Edirne Ticaret Borsası’nda bir kilo buğday 13,80’e çıktı. Buğday 13 lira olduğu zaman 800 lira un kurtarmamaya başlayacak. 20 gün bir ay sonra un fabrikaları da 850- 900 lira oldu gibi, yukarı doğru hareket var unda da.”