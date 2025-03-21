Edirne’de Ekrem İmamoğlu protestosu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek için Şükrüpaşa Mahallesi, İlhami Ertem Caddesi, Dinlenti Park Kafe önünde toplanan vatandaşlar, ellerinden Türk bayrakları ve dövizlerle, Edirne Gar Meydanı'na yürüdü. Gar Meydanı’na ulaşan kalabalık burada andımızı okudu. CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ve CHP Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı, basın açıklamasında bulundu.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, şunları kaydetti:

“Ekrem Başkan bizlere emanet, Ekrem Başkan uyumuyorsa biz de uyumayacağız. O korkmuyorsa biz de korkmayacağız. O susmuyorsa biz de susmayacağız. Peki Edirneli hemşehrilerim size sesleniyorum; Korkuyor muyuz? Susacak mıyız? Mücadeleden vazgeçecek miyiz? Kesinlikle vazgeçmeyeceğiz. Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek, gençliğimiz var.”

“GÖZÜMÜZÜ BİR DAKİKA OLSUN O KÖTÜLÜKLERDEN AYIRMAYACAĞIZ”

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, şunları söyledi:

“Hiç kimse bizi yıldıramayacak ve hiç kimse yolumuzdan döndüremeyecek. İyi ki varsınız. Zıplayın da onlar görsün. Ne kadar habecisi olsa da tedbiri elden bırakmayacağız. Hiçbir şekilde yolumuzdan döndürülmemek için gözümüzü bir dakika olsun o kötülüklerden ayırmayacağız. Bir gözümüz de hedefe doğru yeniden bu ülkeyi ikinci yüzyılında kurucu gücün enerjisiyle ve sizlerin gücü, isteğiyle yeniden ait olduğu Atatürkçü kimliğiyle cumhuriyetine yeniden kavuşturacağız. Buna inanıyorum, sizlerle beraber yapacağız.”

“MİLLET İRADESİNİN GASP EDİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ”

CHP Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı da, “Bugün buradayız ve sadece haksızlıklara karşı öfkemizi değil, kararlılığımızı da haykırıyoruz. Bugün burada olmasaydık sessiz kalsaydık bu ülkenin geleceğine ihanetimiz çok büyük olacaktı. Biz hukukun sıradanlaşmasına adaletin ayaklar altına alınmasına millet iradesinin gasp edilmesine izin vermeyeceğiz” diye konuştu.