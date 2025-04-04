Edirne'de etkili olan yağışlar buğdayda verim beklentisini yükseltti

Türkiye'nin önemli buğday üretim merkezlerinden Edirne'de son dönemde etkili olan yağışlar verim beklentisini artırdı. Kentte etkisini gösteren yağışlar üreticinin yüzünü güldürdü.

Yağışların buğdayın gelişim sürecine denk gelmesi, üründeki verim beklentilerini yükseltti.

"3 AYDA 30 KİLOGRAM YAĞIŞ ALDIK"

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, gazetecilere, son aylardaki yağışların buğdayın gelişimine katkı sağladığını söyledi.

Özellikle son 2 yılda yaşanan kurak dönemin ardından üreticilerin bu yıl için de endişe duyduklarını belirten Arabacı, "Kışın başlarında yağışların az olması bizi biraz ürkütmüştü ancak 3 aydır metrekareye ortalama 30 kilogram yağış aldık. Nisan ayında da güzel yağışlar oldu. Toprak doyuma ulaşırsa yaz aylarında kuraklık olsa dahi sorun yaşamayız" dedi.

Arabacı, ürünün gelişim döneminde gelen yağışların çok önemli olduğunu ifade etti.

Üreticilere bol ve bereketli sezon geçirmelerini dileyen Arabacı, şu bilgileri verdi:

"2025 yılında ortalama her ay 30 kilogram yağış aldık. Bu yağışlar böyle devam ederse mayıs ve haziran aylarında da tam ihtiyaç duyulan dönemde 20 kilogram dahi yağış alsak hiç alamadığımız verimleri görebiliriz tarlada. Şu ana kadar aldığımız yağışlar buğdayın gelişimi açısından çok güzel. Ürünün gelişimi çok güzel. Yağışlarla birlikte mantar hastalıkları oluyor, bunlar çok önemli değil. İnşallah bundan sonra da yağışlar belli aralıklarla gelirse üreticimiz emeğinin karşılığını alır."

Üretici Cem Yılmas da yağışların ekili ürüne çok faydalı olduğunu dile getirdi.

Suyun verimliliği artırdığına işaret eden Yılmas, bereketli sezon geçirmek istediklerini kaydetti.