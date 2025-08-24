Edirne’de feci kaza: 1’i ağır 5 yaralı



Edinilen bilgiye göre, Havsa ilçesi Oğulpaşa köyü sapağında E.S. idaresindeki 22 AG 258 plakalı hafif ticari araç ile İ.G. kontrolündeki 59 JD 828 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.