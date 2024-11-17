Edirne'de feci kaza: 77 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Edirne'de feci kaza: 77 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Edirne'de traktörün römorkuna çarpan otomobilin sürücüsü Seyfullah Aslan (77) hayatını kaybetti, eşi yaralandı. Kaza, Hamzabeyli Sınır Kapısı yakınında oldu.

Edirne'de meydana gelen korkunç bir trafik kazasında, Bulgaristan plakalı otomobilin traktörün buğday yüklü römorkuna çarpması sonucu 77 yaşındaki sürücü Seyfullah Aslan hayatını kaybetti, eşi Necmiye Aslan ise yaralandı. Kaza, saat 19.00 sıralarında Edirne'nin Hamzabeyli Sınır Kapısı yakınında yer alan Edirne karayolunun 7'nci kilometresinde gerçekleşti.

Olay, Seyfullah Aslan'ın kullandığı H 3200 BC plakalı otomobilin, önünde seyreden Beycan Şahin yönetimindeki 22 DL 634 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarpmasıyla meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan Seyfullah ve Necmiye Aslan çifti, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine intikal eden polis, sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Seyfullah Aslan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan Necmiye Aslan ise, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaza sonrası polis, traktör sürücüsü Beycan Şahin'i gözaltına alarak olayla ilgili soruşturma başlattı. Olay yerine gelen tanıklar, kazanın aniden gerçekleştiğini ve büyük bir gürültü duyduklarını ifade etti. Yetkililer, kazanın nedeninin belirsiz olduğunu ve detaylı bir inceleme yapılacağını açıkladı.

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