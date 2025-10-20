YENİÇAĞ - Edirne / Ömer Ergin

Edirne’nin Uzunköprü ilçesi Hamidiye Köyü yakınlarında, Keşan-Uzunköprü karayolu üzerinde dün gece saat 00.45 sıralarında tek taraflı yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 2002 doğumlu H.O. isimli sürücü (0.69 promil alkollü), 39 plakalı otomobiliyle Uzunköprü istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yoldan çıkarak takla attı.

Kazada, sürücü H.O. ile araçta yolcu olarak bulunan E.D. (1994), V.M. (1996) ve A.T. (2000) yaralandı. Yaralılar, tedbir amaçlı olarak Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yetkililer, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Olayla ilgili olarak adli tahkikat başlatıldı. Kazanın, sürücünün alkollü olması ve direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleştiği belirtildi.