Edirne’de feci kaza! Dereye uçtu: Hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Edirne’de feci kaza! Dereye uçtu: Hayatını kaybetti

Edirne’de Dereköy'den, Uzunköprü yönüne giden İlhan Gemici kullandığı aracının kontrolünü kaybederek köy girişinde dereye uçtu. Kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Uzunköprü ilçesi Kavacık köyünde meydana geldi. Dereköy'den, Uzunköprü yönüne giden İlhan Gemici'nin kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç, köy girişindeki köprüde dereye uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kontrolde, Gemici'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan araçtaki C.B. ise ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. İlhan Gemici'nin cenazesi, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından morga götürüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma sürdürülüyor.

Edirne’de feci kaza! Dereye uçtu: Hayatını kaybetti

Edirne’de feci kaza! Dereye uçtu: Hayatını kaybetti

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