Edirne'de feci kaza! Motosiklet sürücüsü yaralandı

Kaynak: DHA
Edirne'de feci kaza! Motosiklet sürücüsü yaralandı

Edirne'de motosiklet sürücüsü otomobille çarpıştı. Kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Edirne Keşan ilçesi Yeni Mahalle Rasim Ergene Caddesi'nde meydana geldi.

Çarşı merkezinden Keşan Adalet Sarayı istikametine seyreden M.M.Ş. yönetimindeki 22 ADP 218 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen ve Gülbey Caddesi'ne dönüş yapmak isteyen N.Ç.V. (52) yönetimindeki 22 RF 254 plakalı otomobil çarpıştı.

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Kazada, yola savrularak devrilen motosikletin sürücüsü M.M.Ş. yaralandı. Yaralı sürücü, ihbarla olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

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Polisin, kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

Edirne'de feci kaza! Motosiklet sürücüsü yaralandı

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