Edirne'de feci kaza: Motosikletli hayatını kaybetti, sürücülerden biri kaçtı

Edirne'de aynı istikamette ilerleyen üç aracın karıştığı kazada motosiklet sürücüsü İrfan Atasoy (50), yaşamını yitirdi. Kazaya karışan otomobil sürücüsü bölgeden kaçtı.

Edirne'de feci kaza: Motosikletli hayatını kaybetti, sürücülerden biri kaçtı

Kaza, Edirne - Kapıkule Sınır Kapısı kara yolunun Yenikadın Köyü yakınlarında meydana geldi. Kapıkule'den Edirne istikametine giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil ile İrfan Atasoy'un kullandığı motosiklet çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Atasoy, ağır yaralanırken otomobil sürücüsü ise aracını olay yerinde bırakıp kaçtı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan İrfan Atasoy, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtulamadı.

Öte yandan, otomobile arkadan çarpan kamyonette ise maddi hasar meydana geldi. Kazaya neden olan otomobil, motosiklet ve kamyonet çekici ile kaldırılırken, polis ekipleri otomobilini bırakıp kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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