Edirne’de hamsinin fiyatı düştü, vatandaşlar akın etti

Kaynak: ANKA

Edirne’de bazı balıkçılarda hamsinin kilogram fiyatı düştü. Kilosunun 50 liraya düştüğünü duyan vatandaşlar akın etti.

Sezon başında 350 liradan satılan hamsinin kilosu bugün 50 liraya düşünce vatandaş balık tezgahlarına akın etti. Tarlakapı Caddesi’nde bir balıkçıda, günün yarısına gelmeden 1,5 ton hamsi bitti.

Balıkçı esnafı Taşkın Yorulmazlar, şunları söyledi:

“Hamsi bol olduğundan palamut kayboldu. Palamudun ardından hamsicilik başladı. Havanın da sıcak gitmesinden dolayı şu anda bolluğu yaşıyoruz. En son kilosu 300 liraya kadar çıkmıştı. Boluktan dolayı bugün 50 lira. Bugün 1,5 ton sattık. Beklemedeyiz, devamı gelecek inşallah. Talep çok, kasalarla herkes evine stok yapmaya çalışıyor.”

Vatandaş Naim Yeni de “Diğer balıkları yiyemiyoruz. 2 kilo aldım. 10 gün önce kilosu 250 liraydı. Bu fiyat normal ama 250-300 pahalı geliyordu” diye konuştu.

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