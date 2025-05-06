Edirne'de Hıdırellez coşkusu: Dilekler Tunca Nehri'ne bırakıldı

Edirne'de Hıdırellez coşkusu: Dilekler Tunca Nehri'ne bırakıldı
Kaynak: DHA

Edirne’de Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri’nin son gününde yurttaşlar, Tunca Nehri kıyısında dileklerini suya ve ağaçlara bırakarak baharın gelişini kutladı.

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Edirne'de Hıdırellez coşkusu: Dilekler Tunca Nehri'ne bırakıldı 1

Edirne’de 3-6 Mayıs tarihlerinde kutlanan baharın habercisi, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası listesindeki Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, bu yıl Türkiye’nin dört bir yanından gelen binlerce kişinin katılımıyla kutlandı.

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Edirne'de Hıdırellez coşkusu: Dilekler Tunca Nehri'ne bırakıldı 2

Sarayiçi'ndeki organizasyonda, dün büyük Kakava ateşi yakıldı, Romanlar, yerli ve yabancı binlerce kişi, dans edip eğlendi.

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Edirne'de Hıdırellez coşkusu: Dilekler Tunca Nehri'ne bırakıldı 3

Etkinliğin son gününde ise sabahın ilk ışıklarıyla eğlencelere katılanlar, dileklerini yazdıkları kağıtları Tunca Nehri'ne bıraktı.

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Edirne'de Hıdırellez coşkusu: Dilekler Tunca Nehri'ne bırakıldı 4

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ın da katıldığı Tunca Nehri kenarındaki dilek dileme etkinliğinde, Roman çeribaşısı Fikri Ocak da, su üzerinde kayıkla gelerek vatandaşları selamladı.

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Edirne'de Hıdırellez coşkusu: Dilekler Tunca Nehri'ne bırakıldı 5

Etkinlik kapsamında, kapıya asınca bereket getirdiğine inandıkları ağaç dallarını koparan katılımcılar, geleneklerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadı

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Edirne'de Hıdırellez coşkusu: Dilekler Tunca Nehri'ne bırakıldı 6
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Edirne'de Hıdırellez coşkusu: Dilekler Tunca Nehri'ne bırakıldı 7
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