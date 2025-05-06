Edirne'de Hıdırellez coşkusu: Dilekler Tunca Nehri'ne bırakıldı

Edirne’de 3-6 Mayıs tarihlerinde kutlanan baharın habercisi, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası listesindeki Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, bu yıl Türkiye’nin dört bir yanından gelen binlerce kişinin katılımıyla kutlandı.