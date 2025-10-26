Edirne’nin güvenliği ve kamu düzeninin korunması amacıyla düzenlenen uygulama, kent genelinde eş zamanlı olarak yapıldı. 40 ekip ve 115 personelin katıldığı denetimlerde, asayiş ve narkotik olaylarının önlenmesi, aranan şahısların yakalanması ve uyuşturucu kullanımının engellenmesi hedeflendi.

Uygulamada 1.235 şahıs, 282 araç ve 10 motosiklet sorgulandı.

Denetimler sonucu bir şahıstan 0,71 gram metamfetamin ele geçirildi.Kasten yaralama suçundan aranan bir şahıs yakalandı, 2 bakaya şahsa tebliğ yapıldı.

Ayrıca 1 sürücünün ehliyetine el konuldu, birinin ehliyeti iptal edildi.1 araç alkollü sürüş, 2 araç muayenesiz olduğu gerekçesiyle trafikten men edildi.

Toplam 30 sürücüye 254 bin 421 TL idari para cezası uygulandı.