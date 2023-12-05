Edirne'de iki otomobil çarpışıştı. 1 yaralı

Edirne’de seyir halindeki 2 otomobilin çarpışması sonucu yaralanan bir sürücü hastaneye kaldırıldı.

KAYNAK: İHA
Edirne'de iki otomobil çarpışıştı. 1 yaralı

Kaza, Talatpaşa Mahallesi Güney Çevre yolu Mezbaha Değirmen Sokak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan S.Y. idaresindeki 22 NL 260 plakalı otomobil ile aynı yöne ilerleyen T.K. kontrolündeki 22 ACP 820 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bir kişi yaralandı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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