Edirne'de iş makineleri kara saplandı

Edirne'nin İpsala, Enez ve Uzunköprü ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi.

İpsala'da, Karayolları'nın kar küreme aracı ve greyder, yoğun yağış nedeniyle kara saplanırken, bazı iş makineleri kepçe ve traktörlere bağlanarak kurtarıldı. İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, çalışmaları yerinde inceleyerek zorunlu olmadıkça araçla trafiğe çıkılmaması gerektiğini belirtti. "Değerli İpsalalılar, zorunlu olmadıkça araçla seyahat etmeyelim. İş makineleri bile zorluk çekiyor. İbriktepe köyünde elektrikten kaynaklı su problemi oluşmuş durumda. Tüm ekipleri elektrik problemini çözmesi için bölgeye yönlendirdik. Gün içerisinde problem çözülecektir. Acil durumlar için mutlaka kaymakamlığımıza, emniyet, jandarma, sağlık ekiplerimize ulaşın," dedi.

Enez ve Uzunköprü ilçelerinde de İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Uzunköprü'de, olumsuz hava koşulları sebebiyle ikinci bir duyuruya kadar ilçe merkezinde motosiklet, elektrikli skuter ve motorlu bisikletlerin trafiğe çıkmalarına izin verilmeyeceği bildirildi. Ayrıca, Keşan-Uzunköprü kara yolunda kar yağışı nedeniyle mahsur kalan TIR'ların kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla çıkarıldığı ve yolun trafiğe açık olduğu kaydedildi.